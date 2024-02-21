تأجيل اختيار رئيس البرلمان: انتظار قرار المحكمة الاتحادية يفاقم التوتر

في نهاية الشهر الحالي ستقول المحكمة الاتحادية كلمتها بشان جلسة انتخاب رئيس البرلمان في .حين تعيش المفاوضات حالة من الركود بشان حسم المنصب





ما هي الآثار المتوقعة لتأجيل اختيار رئيس البرلمان على الساحة السياسية؟



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