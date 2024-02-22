بين الروتين القاتل والإجراءات المعقدة .. معاناة المتقاعدين تستمر !

تستمر معاناة المتقاعدين عند مراجعتهم دوائر التقاعد فالروتين القاتل والمشاكل في بطاقات الدفع الالكترونية أبرز ما يواجههم وخصوصا كبار السن منهم والذين افنوا حياتهم في خدمة الوطن .

ماذا روى المتقاعدون وهل من حلول لمعاناتهم؟



أمير الخفاجي والتفاصيل في هذا التقرير من السومرية.



