أهالي صلاح الدين يعانون من الارتفاع الكبير لاسعار اللحوم

شهدت اسواق صلاح الدين ارتفاعا واضحا في اسعار اللحوم ما اضطر ذوي الدخل المحدود للعزوف عن شرائها ، فيما توجه البعض الى اللحوم المستوردة لسد الاحتياج المنزلي.

ما هي اراء المواطنين ؟



شاهد مناشداتهم في هذا التقرير من السومرية .



