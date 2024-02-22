دوائر المجاري والمستشفيات تلوّث نهري دجلة والفرات .. هل من حلّ؟

يعاني العراق من تلوث بيئي واضح لمياه نهري دجلة والفرات بسبب مخلفات دوائر المجاري والمستشفيات وهي ازمة تضاف الى ازمة الجفاف التي تضرب البلاد.

ما هي المقترحات التي طرحها المختصون في الشأن البيئي لتقليل اثر التلوث في مياه الانهر؟



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