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ازمة رواتب موظفي الاقليم ذاهبة نحو الحل بعد قرار التوطين
بالفيديو
قرار المحكمة الاتحادية انهى ازمة رواتب موظفي الاقليم بعد ان كانت من ابرز الملفات العالقة مابين بغداد واربيل وهو ما لاقى ترحيبا سياسيا من جميع الاطراف.
2024-02-23 | 02:21
2024-02-23T02:21:00+00:00
Alsumaria Tv
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ازمة رواتب موظفي الاقليم ذاهبة نحو الحل بعد قرار التوطين
المصدر:
السومرية
118 مشاهدة
قرار المحكمة الاتحادية انهى ازمة رواتب موظفي الاقليم بعد ان كانت من ابرز الملفات العالقة مابين بغداد واربيل وهو ما لاقى ترحيبا سياسيا من جميع الاطراف.
هل سيقضي هذا القرار على الابتزاز السياسي؟.. هذا ما قاله المحللون في التقرير!
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