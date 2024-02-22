ازمة رواتب موظفي الاقليم ذاهبة نحو الحل بعد قرار التوطين

قرار المحكمة الاتحادية انهى ازمة رواتب موظفي الاقليم بعد ان كانت من ابرز الملفات العالقة مابين بغداد واربيل وهو ما لاقى ترحيبا سياسيا من جميع الاطراف.



هل سيقضي هذا القرار على الابتزاز السياسي؟.. هذا ما قاله المحللون في التقرير!