لجنة مؤقتة لمتابعة املاك وعقارات الدولة

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رحلة قد تكون محفوفة بالمخاطر.. البرلمان يشكل لجنة نيابية لمتابعة املاك وعقارات الدولة لمعرفة مصيرها الذي ضاع بيد المتنفذين منذ سنوات.

