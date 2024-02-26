90 الف دينار تتسبب بمقتل شخصين واصابة اخرين‎

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قتل شخصان واصيب اثنان على الاقل بحادثة هي الابرز خلال الاربع والعشرين ساعة الاخيرة، نتيجة خلاف مسلح نشب بين طرفين داخل منطقة بغداد الجديدة.