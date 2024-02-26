ظاهرة غش جديدة تجتاج الأسواق العراقية

بالفيديو

ظاهرة اخرى من ظواهر الغش تدخل الى الاسواق المحلية، وهي تقليد الاجهزة الكهربائية التي تحمل ماركات عالمية لتباع الى المواطنين على انها اجهزة ذات ماركة وكفاءة عاليتين وبأسعار زهيدة تجذب رغبة المواطن لإقتنائها ليقع بعد ذلك في فخ التقليد.