شكاوى من ارتفاع اسعار اللحوم في العاصمة

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ارتفاع كبير لاسعار اللحوم في الأسواق المحلية داخل العاصمة بغداد حتى وصل إلى اكثر من عشرين الف دينار، والأسباب كثيرة أبرزها قطع الاستيراد وارتفاع أسعار المنتج المحلي.