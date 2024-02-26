تأخير تشكيل الحكومة المحلية في كركوك: تحديات ومشاريع للتوافق

تعيش كركوك، انسداداً سياسياً منذ إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات، ما عطل تشكيل الحكومة المحلية ووضع مجلس المحافظة والأصوات الانتخابية أمام تهديد الإلغاء،نتيجة خرق قانوني.





بظل هذه التعثرات، هل ستتشكل حكومة كركوك في الأمد القريب؟



التفاصيل في التقرير أعلاه من السومرية