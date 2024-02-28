اندثار اكثر من 80 الف دونم من بساتين بغداد

أكثر من ثمانين ألف دونم خسر العراق نتيجة الزحف السكاني وتجريف الأراضي الزراعية وبناء المجمعات أمر ينذر بكارثة بيئية واقتصادية.

بحسب الخبراء، ما هي الاجراءات اللازمة للحد من أزمة السكن؟

التفاصيل في التقرير أعلاه مع امير الخفاجي.