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اندثار اكثر من 80 الف دونم من بساتين بغداد
بالفيديو
أكثر من ثمانين ألف دونم خسر العراق نتيجة الزحف السكاني وتجريف الأراضي الزراعية وبناء المجمعات أمر ينذر بكارثة بيئية واقتصادية.
2024-02-28 | 04:09
2024-02-28T04:09:58+00:00
Alsumaria Tv
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اندثار اكثر من 80 الف دونم من بساتين بغداد
المصدر:
السومرية نيوز
195 مشاهدة
أكثر من ثمانين ألف دونم خسر العراق نتيجة الزحف السكاني وتجريف الأراضي الزراعية وبناء المجمعات أمر ينذر بكارثة بيئية واقتصادية.
بحسب الخبراء، ما هي الاجراءات اللازمة للحد من أزمة السكن؟
التفاصيل في التقرير أعلاه مع امير الخفاجي.
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