مرض الحصبة ينتشر في الديوانية

سجلت دوائر الصحة في الديوانية العديد من الاصابات بمرض الحصبة، داعية الى ضرورة العمل على مساعدة الأطفال للتشافي وتلقيح الأصحاء منهم كجزء من الوقاية ضد المرض.

هل ستتخذ لجنة الصحة النيابية الإجراءات الضرورية للحد من انتشار هذا المرض؟



آراء المختصون ومناشدات أهالي التلاميذ في التقرير أعلاه من السومرية.