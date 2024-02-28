صلاح الدين: المواطنون يرحبون بقرار تسليم الملف الأمني للداخلية

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استكملت الجهات الامنية إجراءاتها لتسلّم الملف الأمني كاملاً بعد رفع السيطرات الداخلية في أرجاء محافظة صلاح الدين، فيما أبدى مواطنون تفاؤلهم ودعمهم لهذا التحوّل الذي طال انتظاره.