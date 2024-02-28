العراق: استياء شعبي من حالات القتل المتكررة

لا يمر اسبوع حتى يشهد الشارع العراقي حالة قتل او اغتيال او نزاع لاسباب بسيطة تؤدي الى جرائم قتل امام مرأى الناس دون اي رادع. الامر الذي دعا اوساط مجتمعية من رجال دين وشيوخ عشائر الى قول كلمتهم بضرورة وحدة الصف والوقوف بحزم لردع هكذا جرائم تفكك الامن المجتمعي.

هل سيتم التعاون بين الجهات القانونية والعشائر لردع تلك الحالات السلبية؟



التفاصيل في التقرير أعلاه مع علي احمد.