تصاعد نسبي في حالات الانتحار.. كيف يمكن الحدّ من انتشار هذه الظاهرة؟

حالات الانتحار تنتشر بشكل ملحوظ في الاونة الاخيرة بين اوساط عمرية مختلفة ولأسباب متعددة منها اجتماعية واقتصادية والجزء الاكبر لحالات الابتزاز الالكتروني .

ما رأي الأخصائيين في هذه الظاهرة وما هي الحلول ؟



علي احمد والتفاصيل في هذا التقرير من السومرية .