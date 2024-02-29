جملة خلافات تعرقل حسم قانون النفط والغاز.. ما الحلّ؟

جملة نقاط خلافية تُعد السبب وراء عرقلة حسم قانون النفط والغاز على الرغم من جدية بعض الاوساط النيابية بمساعي تشريعه من خلال الركون الى الحوار لحلحلة الاشكالات القائمة.

هل تنجح طاولة حوار مشتركة لبحث نقاط الخلاف في حلّ المسألة؟



فاروق صالح والتافاصيل في هذا التقرير من السومرية .