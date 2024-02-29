تظاهرة لأصحاب المولدات الأهلية في النجف إحتجاجاً على التسعيرة‎

لم تمضِ سوى ساعات على إقرار حكومة النجف تسعيرة الامبير للمولدات الاهلية بثلاثة آلاف دينار حتى خرج أصحاب المولدات في تظاهرة رافضين التسعيرة التي وصفوها بالمجحفة.





بماذا طالب أصحاب المولدات الأهلية؟ وهل من إضراب قريب في حال عدم تعديل التسعيرة؟



كل التفاصيل في هذا التقرير مع طلال حسن.