إعتداءات مستمرة على أصحاب شركات السفر في كربلاء

يواجه اصحاب شركات السفر والسياحة في محافظة كربلاء الى انتقادات واعتداءات مستمرة من قبل المواطنين وذلك بسبب عدم انتظام مواعيد الخطوط الجوية العراقية

ماذا قال المسافرون عن حجم المعاناة التي واجهتم عند عودتهم؟



تابعوا هذا التقرير مع أنور العكيلي.