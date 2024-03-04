الأضرار الناجمة عن الزواج خارج المحاكم

كشف تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش حجم الاضرار البالغة التي تتعرض لها الاف النساء والأطفال العراقيين بسبب الزواج غير المسجل لدى المحاكم



هل يمكن لك أن تتوقّع تلك الأضرار الصادمة؟



هل يمكن لك أن تتوقّع تلك الأضرار الصادمة؟



لمعرفتها، تابع هذا التقرير من السومرية