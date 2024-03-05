انتقادات من انتشار النفايات في الانهر الفرعية بالبصرة.. فيديو

تعاني الانهر الفرعية في محافظة البصرة من انتشار النفايات ومياه الصرف الصحي وسط انتقادات شعبية من اهمال الجهات المعنية بشكل واضح لانهاء هذه الظاهرة.

التفاصيل مع الاستشاري الكيمائي منتهى فالح في هذا التقرير!