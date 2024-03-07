البرلمان يتجه لتعديل قانون التعليم العالي الأهلي

تتجه لجنة التعليم النيابية الى اجراء تعديلات على قانون التعليم العالي الاهلي في خطوة تهدف الى تقوية وتدعيم قطاع التعليم الخاص لاسيما مع التوجه لفتح بوابة الدراسات العليا في الجامعات الاهلية.

هل حدّدت تلك التعديلات؟ وماذا عن الدراسات العليا في الجامعات الأهلية؟

كل التفاصيل في هذا التقرير من السومرية