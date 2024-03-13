بظلّ غياب الجهد البلدي.. النجفيون يزينون الشوارع في رمضان

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ما أن تدخل المدينة القديمةَ قربَ ضريحِ الامامِ عليٍ عليه السلام حتى تشاهدَ معالمِ الزينةِ ابتهاجا بشهرِ رمضانِ الكريم وهي احدى الطقوسُ التي يحرِصُ عليها اهالي النجف، في وقتٍ غابَ الجهد البلديُ لتزيينِ الشوارع



