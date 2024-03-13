من دون طعام وعلاج.. واقع مرير يعيشه كبار السن في دار الديوانية

مع بداية شهر رمضان .. يتعرض نزلاء دار المسنين في الديوانية للاهمال الحكومي حيث انقطعت عنهم التخصيصات الغذائية والعلاجية, فيما ابدى النزلاء تذمرهم وشكواهم من وضع الدار نتيجة تراجع الرعاية ورداءة الخدمات المقدمة.





فماذا قال كبار السنّ لكادر السومرية وهل من حلول؟

تابعوا هذا التقرير مع حيدر انذار للمزيد من التفاصيل



