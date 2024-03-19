الامطار الغزيرة تغرق عدداً من شوارع بغداد.. أين الحلول؟

بالتزامن مع موجة الامطار المرتقبة تتصاعد المخاوف من تكرار مشهد غرق شوارع العاصمة، وسط مطالبات بضرورة وضع الحلول الناجعة بدل الخطط قصيرة الامد.





ما هي الحلول لهذه المشكلة بحسب المواطنين؟ تابعوا التقرير مع فاروق صالح





