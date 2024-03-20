بالفيديو: انتشار واسع للتدخين بين الشباب رغم المخاطر الصحية‎

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رغم الأضرار الصحية التي تسببها إلا ان تجارة التبغ والسجائر الإلكترونية في العراق أصبحت رائجة في الأونة إلاخيرة حتى وصل الحال إلى انفاق مبالغ مالية كبيرة من أجل شرائها واستيرادها.

