جرحى منتسبي الداخلية.. اوضاع معيشية صعبة وحقوق مسلوبة منذ سنوات

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في ساحات القتال تصدروا المشهد فدافعوا ببسالة وشجاعة عن اراضيهم، ليقدموا اغلى التضحيات لكنهم الان مهملون في ركن النسيان ولم ينالوا ابسط حقوقهم، واوضاعهم المعيشية يرثى لها.

