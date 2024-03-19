الديمقراطي يقاطع انتخابات برلمان الاقليم ويلوح بالانسحاب من العملية السياسية

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طل الحزب الديمقراطي الكردستاني برأسه معلنا عن عدم مشاركته في الانتخابات البرلمانية للاقليم ومنتفضا على قرارات المحكمة الاتحادية، لم يكتف بهذا القدر بل لوح بالانسحاب من العملية السياسية، والحجة خروق دستورية على خلفية ملف الرواتب وقانون الانتخابات.

