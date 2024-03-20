البصرة.. الامطار تكشف زيف المشاريع ومطالبات بفتح التحقيق (فيديو)

بالفيديو

شهدت محافظة البصرة غرق العديد من الشوارع في مختلف المناطق بعد موجة الامطار الأخيرة، فيما طالب مواطنون بفتح تحقيق مع الشركات المسؤولة عن رداءة المشاريع المنفذة.

