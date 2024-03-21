عمليات إحتيال من قبل بعض مكاتب الدفع الإلكتروني

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تنوعت عمليات النصب والاحتيال في العراق لتظهر بين فترة وأخرى طرق جديدة واحدة منها هو ما تقوم به بعض مكاتب الدفع الإلكتروني غير الرسمية تحتى مسمى السلف والقروض لإيهام المواطنين.