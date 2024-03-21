الطفلة جنة تتحدى صعوبات الحياة.. تبيع الحلوى في الشارع لإكمال دراستها

رغم صغر سنها الطفلة جنة ذات الاحد عشر ربيعا تحرك مشاعر المارة من خلال اكمال واجباتها المدرسية وكسب قوت يومها ببيع الحلوى على قارعة طريق





فماذا قالت الطفلة جنى للسومرية عن واقع حياتها المرير؟ وكيف يصفها المارون في الطريق؟



كل التفاصيل في هذا التقرير مع أمير الخفاجي



