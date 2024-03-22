خطوة لتطوير الخدمات الطبية.. افتتاح عيادتين شعبيتين في بغداد

افتتحت وزارة الصحة عيادتين شعبيتين في بغداد بعد اكتمال اعمال الصيانة والتأهيل فيهما,, وهي خطوة تأتي للنهوض بواقع العيادات وتطوير نوعية الخدمات المقدمة من قبلها.





ماذا قال وزير الصحة لـ السومرية عن هذا الحدث المميز والمفيد للقطاع الطبي في العراق؟ كل التفاصيل في هذا التقرير مع فاروق صالح



