منها زيارة العتبات المقدسة.. اجواء رمضانية ساحرة في كربلاء

تشهد العتبات المقدسة في محافظة كربلاء خلال شهر رمضان المبارك زحاما من قبل الزائرين كعادات وتقاليد اعتاد عليها الاهالي كما ان التكافل الاجتماعي له نصيب هو الاخر لدى الكربلائيون





شاهدوا أجواء رمضان الساحرة في كربلاء في هذا التقرير من السومرية مع أنور العكيلي



