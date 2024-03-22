قصة معاناة ام علي تُبكي كل من شاهدها!

قصة مأساوية تعيشها ام علي برفقة زوجها المقعد منذ سنوات والذي يعاني من عدة امراض مزمنة، وتعيش داخل دار تفتقر لأبسط مقومات العيش ودون اي معيل.





تابعوا تفاصيل القصة المأساوية عن هذه العائلة في هذا التقرير من السومرية



