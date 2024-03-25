رغم تفاقم البطالة.. العمالة الأجنبية تسيطر على السوق

لا تزال العمالة الأجنبية تشكل تهديداً كبيراً على مستقبل فئة الشباب بسبب سيطرتها على فرص العمل المتوفرة خصوصا في بغداد حتى وصلت اعدادها إلى اكثر من مليون عامل اجنبي بحسب الاحصائيات.ما الحل.. شاهد هذا التقرير وشاركنا رأيك في التعليقات!