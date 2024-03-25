نينوى.. رفض نظام الدفع الإلكتروني في محطات الوقود

انتقادات من قبل اصحاب المركبات لتطبيق نظام التزود بالوقود





رفض اصحاب المركبات في نينوى بتطبيق نظام الدفع الالكتروني للتزود بالوقود فيما اكدت شركة المنتوجات النفطية عدم التراجع عن هذه الخطوة التي تسير لصالح اصحاب المركبات.

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