من لا يحمل بطاقة دفع الكترونية لن يحصل على البنزين

لاجبارهم على اصدار بطاقات الدفع محطات تعبئة الوقود تمنع اصحاب المركبات من تزويد العجلات بالبنزين المحسن



شهدت محطات تعبئة الوقود تزاحما من قبل اصحاب المركبات على اكشاك اصدار بطاقات الدفع الالكترونية بسبب امتناع المحطات عن تزويدهم بالبنزين المحسن.. امير الخفاجي ومعه التفاصيل.



