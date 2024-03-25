منصب رئيس البرلمان.. الخلافات والانشقاقات تعيق وضع الحلول

مع تزايد طبيعة الخلافات يبقى ملف منصب رئيس البرلمان ينتظر الحسم المرتقب والذي غالباً ما يتحقق عبر التوافق الذي لا يزال مفقودا.الجدل على منصب رئاسة البرلمان يتواصل وملامح الحلول لم تتضح حتى الآن.. التفاصيل مع فاروق صالح في هذا التقرير