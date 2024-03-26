العراق يواجه غضب الطبيعة.. مياه الأمطار تملأ الشوارع وتجتاح منازل بغداد

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بعد موجة الأمطار الأخيرة عانت العديد من مناطق العاصمة بغداد من خروج شبكات مياه الأمطار والصرف الصحي عن الخدمة بسبب شدة الأمطار التي أجتاحت حتى بيوت المواطنين





