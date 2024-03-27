شباب كربلاء يطالبون بتوفير فرص العمل لهم

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قلة فرص العمل في كربلاء دفع العديد من شبابها الى اللجوء لعمل البناء من اجل الحصول على لقمة العيش.. مطالبين الجهات المعنية بتوفير فرص عمل لهم اوزجهم للعمل بالمشاريع الحكومية



