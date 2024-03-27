سكان البصرة يشيدون بالمشاريع الخدمية المنفذة

تتواصل اعمال المشاريع الخدمية في عدد من مناطق قضاء الزبير غرب البصرة حيث اشاد السكان بهذه الخدمات التي انقذت مناطقهم مما كانت تعانيه من وضع خدمي متردي





ماذا قال أهالي البصرة عن تلك الأعمال؟ تابعوا التقرير أعلاه مع علي البطاط



