استياء شعبي من انبعاث الغازات في واسط

اثار استمرار الغازات المنبعثة من محطة كهرباء الزبيدية بمحافظة واسط استياء الاهالي بسبب انتشار الامراض وسط غياب الحلول الحكومية لاحتوائها





كيف عبّر سكان المنطقة عن إنزعاجهم من هذه المشكلة البيئية للسومرية؟ التفاصيل في هذا التقرير مع حسين موحان



