ملف الكهرباء.. أحلام تصدير الطاقة تتبخر وتحلّ محلها عقود الاستيراد

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مع اقتراب فصل الصيف وزارة الكهرباء تدشن خطوط نقل الطاقة مع الاردن وتوقع اتفاقية لاستيراد الغاز مع ايران، استعدادات لفصل الصيف في ظل مخاوف من عودة سيناريو الاطفاء الصيفي.