العراق في المرتبة 37 عالميا بمعدل الحوادث المرورية‎

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ارتفاع كبير في نسب ضحايا الحوادث المرورية بسبب رداءة الطرق، جعلت العراق يحتل المرتبة السابعة والثلاثين عالميا بعدد الحوادث من بين مئة وثمانين دولة، جاء ذلك رغم الأموال التي تستحصلها الدولة من سائقي المركبات كجباية للطرق والجسور.

