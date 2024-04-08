ارتفاع مخيف بإصابات الحصبة في صلاح الدين‎

سجلت محافظة صلاح الدين ارتفاعا غير مسبوق بحالات الإصابة بمرض الحصبة، فيما طالبت دائرة الصحة المواطنين بأخذ اللقاحات اللازمة منعاً لانتشار المرض.



مختصون يحذرون من خطورة انتشار المرض في هذا الفيديو.

