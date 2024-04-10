مواطنون يتأملون ان يكون عيد الفطر معززا لإشاعة روح المحبة

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امنيات وامال تتكرر مع قدوم كل عيد على العراقيين بأن يكون معزِزا لنبذ الخلافات واشاعة روح المحبة والسلام بين مختلف الطوائف والاديان، وتحقيق السلم المجتمعي وردم الخلافات.



