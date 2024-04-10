إهمال مجسرات سريع الشعلة في الكرخ يجعلها مسرحاً لحوادث مميتة!

تشهد مجسرات سريع الشعلة والغزالية في جانب الكرخ، حوادث مميتة بشكل مستمر بسبب انعدام الادامة وغياب السياج الامني، في وقت حمل اصحاب المركبات وزارة الاعمار والاسكان مسؤولية ذلك الاهمال . امير الخفاجي ومعه التفاصيل .



أصحاب المركبات يشكون للسومرية عن غياب الإهتمام بالمجسرات ويؤكدون وقوع حوادث يومية في المحلة! تابعوا التقرير مع أمير الخفاجي للمزيد من التفاصيل.

