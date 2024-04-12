الطبقة الكادحة فضلت العمل على عطلة العيد لتأمين قوتهم اليومي

في وقت كان من المفترض أن يجلسوا به مع عوائلهم أو يخرجون لتبادل التهنئات مع الأقارب أو للتنزه... إلى أن أصحاب الدخل اليومي من الطبقة الكادحة فضلوا العمل في العيد لتوفير لقمة العيش لعائلاتهم وهذا ما جعلهم يفقدون لذة هذه الأيام.



ما هي أمنيات هؤلاء العاملين في عيد الفطر؟ وماذا قالوا لكادر السومرية في هذا التقرير؟

