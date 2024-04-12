بغداد تتحرك لتحقيق شراكة أمنية مع واشنطن بعد غلق ملف الانسحاب

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تتحرك بغداد لضمان تحقيق شراكة أمنية مع واشنطن بعد غلق ملف انهاء وجود القوات العسكرية على ارضها, ويأتي ذلك من خلال محادثات مشتركة يُتوقع أن تستمر حتى ما بعد انتخابات الرئاسة الامريكية.