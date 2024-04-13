لمنع تكرار حادثة مدينة الاحلام... أهالي واسط يتجهون نحو الحدائق في العيد!

تتجه الاسر في واسط الى الحدائق والمتنزهات التي تعتبر الاكثر امانا من مدن الالعاب لمنع تكرار حادثة مدينة الاحلام التي تسببت بمصرع واصابة عدد من الاشخاص مطلع العام الجاري





ماذا قال الأهالي لكادر السومرية؟ وبماذا طالبوا الحكومة عبر هذا التقرير مع حسين موحان؟