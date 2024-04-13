سكان السريدات يناشدون الحكومة بتوفير الخدمات التي تعاني منها!

طالب سكان منطقة السريدات الجهات الحكومية الخدمية بالتدخل لإكمال تبليط المدخل الوحيد للمنطقة بعد توقف العمل، مناشدين بتوفير باقي الخدمات ايضاً التي تعاني منها المنطقة.



هل ستستجيب الحكومه لمطالبهم؟ وكيف عبّرالأهالي للسومرية عن إنزعاجهم من هذه المعاناة في المنطقة؟

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